Homem é detido após ameaçar e planejar crime contra ex-esposa na Vila Paraíso

No final da manhã desta segunda (05, equipes de PM foram acionadas para atender uma ocorrência de ameaça e cárcere privado na Vila Paraíso.

A equipe, liderada pelo Comandante de Grupo de Patrulha, deslocou-se até um escritório na região, onde um homem estaria fazendo ameaças e mantendo funcionários como reféns. As vítimas, três mulheres e um homem, prestavam serviços para a ex-esposa do agressor.

Ao chegar ao local, a equipe, em conjunto com outras equipes e informada por populares, adotou uma formação em célula tática para adentrar o local dos fatos. Constatou-se que o suspeito, ao perceber a presença policial, tentou fugir pulando muros de residências. No entanto, foi localizado e detido próximo a um posto de combustíveis nas imediações.

As vítimas relataram que o criminoso buscava forçar uma delas a atrair sua ex-esposa até o local, com a intenção de cometer um homicídio. Durante a vistoria no local, os policiais encontraram uma mala contendo facas, fita, abraçadeiras e um galão de gasolina em um banheiro. Segundo informações do agressor, esses objetos seriam utilizados para coibir as vítimas e executar seu plano, incluindo atear fogo na ex-esposa.

Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo no crime de cárcere privado, conforme o artigo 148 do Código Penal. O suspeito, identificado como F., foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão ratificou a prisão referente a sequestro, cárcere privado e ameaça.

O detido permanece à disposição da Justiça, e a polícia continuará investigando o caso para garantir a segurança das vítimas e esclarecer todos os detalhes do planejado ato criminoso.