Campanha Natal Solidário é prorrogada até 16 de dezembro

Faltando menos de 20 dias para o Natal, a Renovias e o Instituto CCR estão a todo vapor arrecadando brinquedos para a campanha Natal Solidário. Os itens arrecadados serão doados a organizações sociais que atendem a população em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa foi prorrogada até o dia 16 de dezembro.

A iniciativa mobiliza colaboradores da concessionária, além da participação dos clientes de rodovias para a prática da solidariedade e da ação voluntária. A proposta é engajar os colaboradores e os clientes da concessionária, garantindo a transformação social.

Para realizar a doação de um brinquedo novo ou em bom estado, basta levá-lo até um dos postos de arrecadação.

Neste ano, a campanha será promovida junto com a empresa Umbigo do Mundo, por meio de seu projeto social Educação para Gentileza e Generosidade, idealizado com o Instituto Mauricio de Sousa, para divulgação dos 7 Princípios da Educação para Gentileza e Generosidade (7 PEGG).

SERVIÇO – PONTOS DE COLETA PARA AS DOAÇÕES

SEDE ADMINISTRATIVA

Renovias | Rodovia SP-340, km 161, sentido Sul – Mogi Mirim

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Praça de Jaguariúna | Rodovia SP-340, km 123

Praça de Estiva Gerbi | Rodovia SP-340, km 192

Praça de Casa Branca | Rodovia SP-340, km 221

Praça de Mococa | Rodovia SP-340, km 254

Praça de Pinhal | Rodovia SP-342, km 191

Praça de Águas da Prata | Rodovia SP-342, km 240

Praça de Aguaí | Rodovia SP-344, km 219

Praça de São João da Boa Vista | Rodovia SP-344, km 230

Praça de Itobi | Rodovia SP-350, km 252

ÁREA DE DESCANSO

Rodovia SP-340, km 151, sentido Sul – Mogi Mirim

BASES OPERACIONAIS

Base SAU Holambra | Rodovia SP-340, km 140, sentido Norte

Base SAU Mogi Guaçu | Rodovia SP-340, km 175, sentido Sul

Base SAU Aguaí | Rodovia SP-340, km 200, sentido Norte

Base SAU Casa Branca | Rodovia SP-340, km 238, sentido Norte

Base SAU Mococa | Rodovia SP-340, km 257, sentido Norte

Base APH Espírito Santo do Pinhal | Rodovia SP-342, km 191, sentido Oeste

Base SAU São João da Boa Vista | Rodovia SP-344, km 223, sentido Leste