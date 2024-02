Hospital Municipal investe em equipamentos e aumenta quadro clínico para melhor atender a população

Em 2023, o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) investiu em equipamentos de ponta e no aumento no número de profissionais do corpo clínico e de funcionários de outras áreas com o intuito de proporcionar um atendimento de melhor qualidade e eficiência para a população. O investimento foi feito para atender a demanda por procedimentos e, com isso, a instituição conseguiu realizar 4.203 cirurgias no ano passado, o que significou um aumento de 125% em relação a 2022.

Entre as iniciativas, destacam-se a aquisição de equipamentos, como focos cirúrgicos de teto, duas mesas cirúrgicas, além da locação de aparelhos especializados em anestesia. “Esses investimentos foram cruciais para possibilitar que a quarta sala do centro cirúrgico pudesse operar de forma mais eficaz, atendendo às necessidades dos pacientes com maior agilidade e precisão”, comentou superintende do HM, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro.

Ela comentou que foi introduzido o formulário de checklist Cirurgia Segura, sendo uma ferramenta essencial para a identificação correta do paciente que é o primeiro cuidado para garantir a verificação de segurança antes de cada procedimento. “Essa medida visa mitigar os riscos mais comuns associados às cirurgias, protegendo a vida e o bem-estar de todos os pacientes”, falou.

Outro fator positivo para a melhora da qualidade de atendimento trata-se do aprimoramento das visitas pré-anestésicas. Agora, este serviço é conduzido com maior rapidez, eficiência e realizado com uma equipe multidisciplinar, composta por anestesistas, profissionais de enfermagem, serviços de higiene e limpeza, entre outros.

“Com os investimentos em equipamentos e pessoal, o Hospital Municipal conseguiu não apenas melhorar a qualidade da assistência prestada, mas também aumentar a capacidade de realizar exames, incluindo os de endoscopia. Esses avanços representam um compromisso contínuo com a excelência e o bem-estar dos pacientes atendidos pela nossa instituição”, finalizou a superintendente.