Circo, Feirão de Carros e Feira de Adoção Pets: Eventos agitam o ParkShopping Mogi Mirim

Sempre visando oferecer diversas atrações, o ParkShopping Mogi Mirim, está promovendo ações que vão desde a alegria do circo, feirão de carros à feira de adoção de animais. Em seu amplo espaço, chega a receber, apenas neste primeiro final de semana de fevereiro, três diferentes eventos, ao mesmo tempo, além de todos os outros atrativos já existentes no local, como Praça de Alimentação, academia, lojas e quiosques que oferecem uma grande variedade para atender a todos os públicos. E tudo com estacionamento gratuito.

“O ParkShopping Mogi Mirim está sempre inovando, trazendo eventos e atrações especialmente preparadas. Só neste final de semana estamos promovendo, junto a importantes parceiros da cidade, três eventos para todos os gostos e idades: Temos o circo, que é e sempre será algo que encanta a todos, feira de automóveis que é tradicional e muito forte, sobretudo na região, e também a feira para adoção de cães e gatos”, afirmou Heitor Povoa, Gerente Geral do ParkShopping Mogi Mirim.

“Nossa estrutura foi preparada para comportar várias ações e eventos acontecendo simultaneamente. E é o que estamos fazendo. Gerando, assim, atrativos para o público da cidade e região que tem vindo para o ParkShopping Mogi Mirim e com um diferencial: nosso estacionamento é totalmente gratuito, por todo o período que o público permanecer no local”, ressaltou Leila Dada, Coordenadora Corporativa de Administração Geral do Grupo AD Shopping.

Max Circus

Com apresentações diariamente, o Max Circus traz a magia da arte circense para o ParkShopping Mogi Mirim! Encantando e alegrando todas as idades, a atração está instalada na Praça de Eventos, com espetáculos de terça a sexta às 20h (um por dia), e aos sábados, domingos e feriados são duas apresentações por dia, sendo às 16h e 18h (dois espetáculos diários). Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Max Circo.

Serviço

Max Circus

Datas e horários: Terça a Sexta espetáculo às 20h00 – Sábado, domingo e feriado espetáculos às 16h00 e 18h00

Local: Praça de eventos

Estacionamento gratuito

Feirão de Carros

Para quem sonha em sair de carro novo, essa é a melhor oportunidade! De 31 de janeiro à 04 de fevereiro, das 9h às 20h, acontece o Feirão de Carros multimarcas, novos e seminovos, da Super Fácil Feirão de Veículos. Um evento tradicional na cidade, agora dentro do ParkShopping Mogi Mirim, em área coberta e em frente à academia REDFIT.



Serviço

Super fácil Feirão de Veículos

Datas: 31/01 a 04/02

Horário: 09h às 20h

Local: Em frente à academia REDFIT

Estacionamento gratuito

Feira de adoção de Cães e Gatos

Ter um cachorrinho ou um gatinho é garantia de deixar o lar mais alegre, divertido e cheio de vida. Pensando nisso, e em parceria com a ONG Associação Vida, O ParkShopping Mogi Mirim promoverá no sábado, 03 de fevereiro, a feira de adoção de cães e gatos. Uma ação importante na causa animal para combater o abandono e incentivar a adoção responsável. A Feira acontecerá das 13h às 17h, nas dependências do ParkShopping Mogi Mirim.

Serviço

Feira de adoção Cães e Gatos – ONG Associação Vida

Data: 03/02

Horário: 13h00 às 17h00

Local: Ao lado da loja Pernambucanas

Estacionamento gratuito

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, com capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e estacionamento amplo e gratuito.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br

Sobre o Grupo AD

O AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 32 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.