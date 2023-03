Homem esfaqueia irmão no Jardim Cristina após vários desentendimentos

Pouco antes das 17h00 desta terça (28), um homem de 40 anos esfaqueou o próprio irmão de 44 anos, crime este ocorrido na Rua Mário Dias no Jardim Cristina, zona sul da cidade.

Segundo apurado, os irmãos já vinham se desentendo há alguns dias e na data de hoje, M.C.L. de 40 anos acabou por esfaquear J.C.L. de 44 anos, este deficiente físico.

Familiares acionaram a Polícia Militar, o SAMU e o Resgate do Corpo de Bombeiros que compareceram rapidamente ao local. A vítima foi socorrida para a Santa Casa em estado grave após perder muito sangue, já o autor do crime foi preso ainda no local.

Os PMs Zerneri e Robson elaboraram o boletim de ocorrência e a Perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes/MGA