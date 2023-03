Franco Montoro participa de encontros nacional e estadual com pautas direcionadas para o ensino superior municipal 

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) esteve representada pelo diretor administrativo da instituição, Paulo Roberto Alves Pereira, em dois importantes encontros educacionais: Assembleia Geral da Associação Nacional de Instituições Municipais de Ensino Superior (Animes) e o 13º Encontro Educacional da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Aimes).

Embora a Animes e Aimes sejam independentes uma da outra, ambas tiveram como pauta o mesmo assunto: deliberações que envolvem a integração do ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização das instituições municipais de ensino superior federativas e estaduais. “Essas pautas sempre são objetos constantes de discussão e deliberação conjunta pelos presidentes e diretores de todas as autarquias e fundações municipais filiadas às duas instituições”, destacou Paulo Roberto Alves Pereira.

Nacional

A Assembleia Geral da Associação Nacional de Instituições Municipais de Ensino Superior aconteceu no dia 27 de fevereiro, em Recife (PE). Segundo o diretor administrativo, a participação da Franco Montoro como associada da Animes tem como compromisso contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação superior no Brasil.

“Temos que ter um olhar especial para as instituições municipais que necessitam de políticas públicas específicas, para oportunizar e ampliar o acesso ao ensino superior de qualidade as diversas camadas da sociedade, visando transformá-la”, disse.

Fundada em 5 de abril de 2018, a Animes possui como membros associados as Instituições Municipais de Ensino Superior dos Estados de Pernambuco (Assiespe), São Paulo (AIMES), Goiás (Aiesgo), Santa Catarina (Acafe) e Tocantins (Agimes).

E durante a assembleia geral do evento, o diretor da Franco Montoro participou da comissão responsável pelo processo eleitoral, que culminou na posse da nova diretoria da Animes para o biênio 2023/2025.

Estadual

Já o 13º Encontro Educacional da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Aimes) ocorreu nos dias 15 e 16 de fevereiro, na sede do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE). Estiveram presentes no encontro os reitores e diretores de universidades, centros universitários e faculdades municipais.

Além do diretor administrativo, Paulo Roberto Alves Pereira, também estiveram no evento representando a Franco Montoro, o diretor acadêmico Clauber de Oliveira Rossini e a coordenadora geral de cursos, Ana Carolina Costa Nogueira.

Foram discutidos temas como planejamento de ações para 2023, definição de agenda de reuniões e encontros e a criação dos grupos de trabalho temáticos. Dentre todas as discussões, mereceu atenção a criação de três grupos de trabalhos que terão como objetivo promover ações na busca de soluções em prol dos interesses das instituições municipais de ensino superior associadas à Aimes.

“A Franco Montoro participará das atividades do grupo de trabalho 1 com o objetivo de discutir e apresentar propostas para questões pedagógicas que envolvem ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, juntamente com as instituições municipais de Franca, Araçatuba, Jundiaí, Rio Pardo e Santa Fé do Sul”, comentou Paulo Roberto.

Na oportunidade, também foram definidas as datas dos próximos encontros, que acontecerão nos dias 15 e 16 de junho, na Universidade de Taubaté (Unitau), e nos dias 23 e 24 de novembro, na sede do Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec).