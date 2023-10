Homem de 22 anos é assassinado no Jardim Itamaraty

Pablo Fernando Crimones foi alvo de 3 tiros nas costas enquanto trafegava pelo Jardim Itamaraty entre a ponte do Jardim Santa Madalena e a Avenida Padre Jaime por volta das 19h30 desta quarta (25)

Pablo conduzia uma Honda Titan quando foi foi atingido, de imediato ele caiu ao solo. Populares acionaram a Polícia Militar e a ambulância, no entanto, foi constatado óbito imediato.

Segundo testemunhas, dois ocupantes em uma outra motocicleta se aproximaram de Pablo no momento em que ele reduziu a velocidade em uma lombada e um deles atirou três vezes, logo após se evadiram do local sem serem identificados.

A Polícia Civil foi acionada e já começou os trabalhos de investigação da motivação do crime, no entanto, já se sabe que Pablo desde quando menor de idade tem grande envolvimento com o crime.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e após os trabalhos de perícia, o corpo foi removido para o IML.