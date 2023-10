Lei Paulo Gustavo: Secretaria de Cultura prorroga prazo de inscrição para projetos culturais   

Por meio de edital publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 26 de outubro, a Secretaria Municipal de Cultura divulgou a prorrogação do prazo de inscrição para os projetos de arte e cultura que podem ser contemplados pela Lei Complementar n° 195 de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo. A partir de agora, os interessados podem inscrever seus projetos até às 16h da próxima terça-feira, dia 31 de outubro.

A lei abrange duas categorias, sendo projetos audiovisuais e demais áreas, todas descritas no edital. Para os projetos audiovisuais, o encaminhamento da documentação obrigatória pode ser realizado através do link: https://bit.ly/Form_LPG_Audiovisual ou na sede da Pasta, no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores nº 2651, no Jardim Camargo. As inscrições para os projetos das demais áreas serão recolhidas por meio do link https://bit.ly/Form_LPG_DemaisAreas ou pessoalmente, no mesmo local

O motivo da prorrogação se deu devido à baixa adesão de inscrição em algumas das modalidades disponíveis. Vale lembrar que o cadastramento dos projetos culturais é gratuito. Os editais completos das categorias podem ser conferidos nos links: https://bit.ly/Edital_LPG_DemaisÁreas e https://bit.ly/Edital_LPG_Audiovisual.

O presente edital da Lei Paulo Gustavo tem o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais no município. Os recursos geridos e investidos pela Secretaria de Cultura do município são oriundos do Fundo Nacional de Cultura, relativas à respectiva lei.

O acompanhamento das próximas etapas do edital é de responsabilidade dos proponentes dos projetos. Demais informações podem ser obtidas através do e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br e telefone (19) 3811-8650 (fixo e WhatsApp).