Assassino de Pablo é preso em Minas Gerais após investigações da DIG Mogi Guaçu

A Divisão de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu, em colaboração com a Delegacia de Polícia de Borda da Mata/MG, obteve sucesso nas investigações que cercavam o brutal assassinato de Pablo Fernando Crimones. Após meticulosas diligências, os policiais civis identificaram e prenderam o suspeito do crime, Maurício Marques de Oliveira.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, movida pela necessidade de esclarecer o homicídio, representou pela decretação temporária da prisão de Oliveira, pedido que foi prontamente deferido. As investigações apontaram que o suspeito estaria escondido em um imóvel rural no município de Borda da Mata/MG. Com o apoio da Delegacia de Polícia local, os policiais civis localizaram e detiveram o indigitado.

Durante a operação, foi apreendido um revólver calibre .38 com numeração suprimida em posse de Oliveira. Em interrogatório, o suspeito confessou a autoria do crime, alegando que a arma apreendida foi a utilizada na execução de Pablo Fernando Crimones. Diante das evidências colhidas, Maurício Marques de Oliveira foi indiciado pelo crime de homicídio.

A Polícia Civil de Minas Gerais decretou a prisão em flagrante de Oliveira pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, sem prejuízo da prisão temporária já decretada. O preso foi encaminhado ao Presídio de Pouso Alegre. A Polícia Civil do Estado de São Paulo agora representará pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, assegurando que o suspeito permaneça sob custódia durante o desenrolar do processo.

O caso segue para a próxima fase judicial, onde a justiça decidirá sobre o destino do acusado.

