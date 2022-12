Guaçuano assassina namorada em Mogi Mirim e atira contra a filha dela após desentendimentos

Brigas e desentendimentos entre o casal teriam resultado no fim trágico, com duas mortes e uma mulher ferida com tiros, no final da tarde desta quarta-feira (7), na rua Adriano Steverson do Nascimento, no Parque Real 2.

O homicídio aconteceu contra Patrícia Aparecida Faria dos Santos, 49 anos, morta após ser atingida por pelo menos quatro tiros disparados por seu namorado, Carlos Roberto Caumo, 51 anos, morador de Mogi Guaçu. Ele se matou assim que a Polícia Militar chegou na residência.

Uma filha da vítima, a jovem, Ana Lívia Faria dos Santos, 18 anos, também estava na casa no momento do crime e foi atingida por cinco tiros. ela está hospitalizada na Santa Casa e passará por cirurgia ortopédica nesta quinta-feira (8). As informações sobre seu estado de saúde é estável. Ela levou dois tiros nos ombros e uma das munições ficou alojada no corpo. Já os outros três tiros foram de raspão: no rim do lado direito, no fígado e outro na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, no momento do crime, a jovem teria se fingido de morta para tentar evitar ser ainda mais baleada pelo namorado na mãe. Ela está no hospital sendo acompanha pela irmã, que no momento do assassinato, estava no trabalho.

O delegado de polícia de Mogi Mirim e de Mogi Guaçu, Dr. Rubens Luiz Melo, esteve no local e disse que, as informações apuradas pelas testemunhas, dão conta que o crime ocorreu após desentendimentos. Inicialmente, não se sabe quem o assassino baleou primeiro, a mãe ou a filha.

Dentro da casa, os policiais encontram o celular de Patrícia com marcas de tiros e apuraram que o autor teria hackeado o telefone da companheira e há suspeita de que algum conteúdo possa ter sido motivo do início das brigas.

“Os próximos passos agora, serão de confirmar as informações, aguardar o laudo pericial, relatório e investigação, mas me parece que não tem muita novidade. É um feminicídio seguido de suicídio”, disse Dr. Rubens. A ocorrência policial foi registrada pela PM.

Por volta das 17h, os vizinhos escutaram vários tiros vindos de dentro da casa de Patrícia e chamaram a Polícia Militar.

O Tenente Pedro contou que quando os policias chegaram na casa, perceberam que o homem tentava fugir com seu veículo, estava com uma arma na mão e, não atendeu a ordem de parada. Em seguida, ele voltou para dentro do imóvel e atirou contra si mesmo.

O corpo de Patrícia foi encontrado dentro de um do quartos. A jovem, que era enteada do criminoso, estava no chão da sala e foi socorrida pela própria PM até o hospital. Ela teria relatado que tinha sido agredida na cabeça antes de ser baleada. Já o assassino estava caído no banheiro.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local e identificaram muitos tiros dentro do imóvel, dezenas de cápsulas do revólver, calibre 38, estavam espalhadas pelo chão.

Segundo dados da Civil, a arma não tinha registro e já existem informações de que há alguns dias, o criminoso buscava alguém que pudesse lhe vender o revólver. O caso será apurado.

O casal tinha cerca de oito meses de relacionamento, e segundo alguns vizinhos, eles brigavam constantemente.

No entanto, não há registros de boletim de ocorrência por parte de Patrícia por lesão, ameaça ou qualquer outro crime que indicasse que o companheiro pudesse lhe matar.

Mas a Polícia Civil deverá apurar, inclusive após laudo do IC, se a mulher foi agredida antes de ser baleada.

