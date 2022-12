Desentendimento entre casal homossexual termina em tragédia; dois esfaqueados, um morto

Por volta das 19h00 deste domingo (11) um homem de 32 anos morreu após levar pelo menos 10 facadas, durante um desentendimento familiar na rua Luiza Spitti de Luiz, no Jardim Chaparral. A vítima foi identificada como David Teodoro dos Santos.

A companheira de David de 41 anos também foi atingida com quatro facadas e foi socorrida ao hospital. Ela foi identificada como Michele Teodoro.

Segundo apurado, tudo começou com uma briga pelo celular entre o casal homossexual, por motivos de desconfiança no relacionamento. Assim que soube da traição de seu companheiro, Cesar Bento Batista, 33 anos voltou para casa e o desentendimento teve início.

Os ânimos se exaltaram e o companheiro de César entrou em contato, por mensagens, com a irmã e contou o que estava acontecendo, dizendo até que estava sendo ameaçado com um faca e estava na rua para tentar fugir das agressões.

Assim que a irmã chegou com o marido, David, tentaram acalmar os dois, mas foram esfaqueados por César. David morreu no local vitimado por inúmeras facadas no corpo, sua esposa e irmã do companheiro de César recebeu ao menos 4 facadas e foi socorrida pelo SAMU em estado grave para a Santa Casa, onde permanece internada.

César, o autor das facadas ficou no local do crime e foi preso em flagrante por GCMs que foram atender e registar a ocorrência.