Guaçuana é campeã do Grand Slam de Taekwondo e conquista vaga para a seleção brasileira da modalidade

A atleta Amanda de Souza Ferreira sagrou-se campeã do Grand Slam de Taekwondo durante competição disputada entre os dias 6 e 10 de março, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O título foi conquistado pela categoria juvenil feminina até 63 kg. A guaçuana faz parte da equipe de taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A competição também selecionou taekwondistas para representarem a seleção brasileira em 2024. Com o desempenho no Grand Slam, Amanda de Souza Ferreira garantiu vaga na modalidade para Pan-Americano do México, em julho, Mundial Escolar, no Bahrein, e Mundial Juvenil, na Coreia do Sul, ambos em outubro.