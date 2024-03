50 postes de iluminação em LED serão instalados na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

50 postes de iluminação em LED começaram a ser instalados na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. Os equipamentos serão colocados na extensão da via entre a rotatória da Avenida Padre Jaime e a rotatória em frente ao condomínio Santa Mônica I. O trabalho está sendo feito pelo Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu) com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O responsável pelo Departamento de Iluminação Pública, Jerry Zenari, explicou que os postes são do modelo curvo simples e servirão para dar maior claridade e nitidez para a pista de rolagem tanto para os motoristas quanto para os pedestres que circulam pela avenida.

“Este trabalho de melhorar a iluminação pública da cidade é de extrema importância e já estamos executando com frequência nos últimos três anos, como a troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED em diversos bairros de Mogi Guaçu. Assim, damos andamento ao programa do prefeito Rodrigo Falsetti de modernizar a iluminação das vias”, disse Jerry Zenari.

LED

Além da instalação de 50 postes de iluminação em LED na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, a Prefeitura de Mogi Guaçu também continua executando a substituição de lâmpadas convencionais por luminárias em LED em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias de todo o munícipio.

Nesta sexta-feira, 15 de março, equipe do Condesu iniciou a troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED na Avenida Honório Orlando Martini. O trabalho será feito do cruzamento da via com Rua Paula Bueno, no Jardim Hedy, até o cruzamento da avenida com a Rua Mario Jacinto, no Jardim São Pedro. Depois, o serviço será feito no bairro do Parque dos Eucaliptos, na Zona Sul de Mogi Guaçu.

Dentro desta ação, o trabalho já foi realizado nas ruas do Distrito Industrial Mogi Guaçu I e em trecho da Avenida Emília Marchi, na Zona Norte, no entorno do Córrego dos Macacos e ruas da Vila Paraíso, na Zona Sul, Distrito Industrial João Batista Caruso.

Os serviços também foram feitos na Avenida dos Trabalhadores no trecho entre a ponte de ferro e a rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. E, segundo dados da SOM, 25 bairros de Mogi Guaçu já estão com iluminação 100% LED.

Além do cronograma da SOM, a população pode contribuir relatando os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.



Bairros 100% LED

Jardim Igaçaba

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Distrito de Martinho Prado Júnior

Chácaras Alvorada

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Vila Júlia

Vila Beatriz

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena