Cabeceira da margem esquerda da nova ponte da Avenida Brasil recebe concretagem da laje de aproximação

Segue em ritmo acelerado a obra de construção da nova ponte da Avenida Brasil. Nesta sexta-feira, 15 de março, a Prefeitura de Mogi Guaçu começou a concretagem da laje de aproximação da cabeceira da margem esquerda do futuro monumento da via. O mesmo serviço já foi realizado na outra cabeceira da margem direita na quarta-feira, 13.

O trabalho é executado pela empresa Constel e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). Se as condições climáticas permanecerem estáveis, a construção da nova ponte na Avenida Brasil deve ser concluída em abril.

O proprietário da empresa, Marcelo Soares Cavalheiro, explicou que esta etapa é importante porque irá unir a ponte com a pista de rolamento e garantir a passagem segura dos veículos. “As lajes de aproximação de pontes são elementos de extrema importância na transição entre a superestrutura da ponte e a via rodável. E são estes elementos que atenuam os recalques diferenciais existentes entre a ponte e a via e seus problemas em projeto e execução podem gerar altos custos de manutenção”, destacou.

Após a concretagem deste leito, serão executados, em ambas as margens, os serviços de construção de guias, sarjetas e calçadas e, depois, o trabalho entrará na etapa de conclusão da obra com a pavimentação asfáltica e colocação de gramas. A nova ponte será no sentido bairro-centro e possibilitará fazer a ligação para a região Sul de Mogi Guaçu.