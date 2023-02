Guaçu Folia termina com saldo positivo e sem registro de ocorrências

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o Carnaval Família – Guaçu Folia 2023 foi um sucesso de público e de organização. O evento aconteceu nos dias 18 e 19 de fevereiro, no Parque dos Ingás, no Centro, e reuniu cerca de 7 mil pessoas. Além das apresentações musicais, os blocos abrilhantaram o Guaçu Folia, que não teve nenhuma ocorrência registrada. Foram dois dias de folia com programação gratuita para a família.

“Foi um Carnaval alegre com participação de famílias, além da segurança que era nossa preocupação. O plano de segurança foi o diferencial. Estamos recebendo muitos elogios, parabenizando pela estrutura e por todo cuidado que tivemos com o evento. A novidade dos blocos encantou o público”, comentou o secretário municipal de Cultural, André Sastri.

Os blocos Aliança Geek, Inclusão Folia, Remelexo e Cerâmica Clube participaram dos dois dias de folia. A Secretaria Municipal de Cultura fez a premiação do bloco mais animado, sendo: 1º Lugar – Inclusão Folia; 2º Lugar – Cerâmica Clube; 3º Lugar – Remelexo e 4º Lugar – Aliança Geek. O primeiro colocado recebeu R$ 2.000. Também houve distribuição de medalhas para os foliões, conforme os destaques abaixo, assim como foi escolhida a Corte do Carnaval.

Corte do Carnaval

Rainha do Carnaval: Nathália Bot (Inclusão Folia)

Rei Momo: Prof° Douglas Morais (Cerâmica Clube)

1ª Princesa do Carnaval: Graziela Gomes da Costa (Cerâmica Clube)

2ª Princesa do Carnaval: Rany Souza (Remelexo)

Medalhas

Grito de Guerra: Inclusão Folia

Folião Mais Jovem: Lívia Sampaio – 16 anos (Cerâmica Clube)

Folião Mais Idoso: Odette Moreira – 81 anos (Remelexo)

Folião Mais Animado: André Santos (Inclusão Folia)