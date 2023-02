Prefeitura começa a receber valores da dívida ativa após cobrança via call center

A Prefeitura de Mogi Guaçu recorreu ao serviço de call center especializado para a recuperação de créditos provenientes da dívida ativa, como IPTU, ISSQN, ITBI, taxas, entre outros. Profissionais qualificados estão entrando em contado com os inadimplentes desde o final do ano passado e os resultados são positivos. A dívida ativa do município gira em torno de R$ 200 milhões, sendo que sete mil contatos foram feitos em três meses de trabalho. O valor de R$ 1 milhão já foi negociado.

A empresa Estrutura Dinâmica, especializada em consultoria de negócios e soluções em call center, tem feito a cobrança via WhatsApp, o que tem facilitado a vida dos munícipes que não precisam comparecer até o Paço Municipal para acertar os débitos com o município. Além do contato feito pela empresa, o contribuinte também pode entrar em contato com o call center. Um link está disponível no site da Prefeitura tanto no alto da página quanto no acesso rápido como Whats Débitos. (www.mogiguacu.sp.gov.br)

“Trata-se de um serviço de cobrança amigável, sendo possível oferecer opções de parcelamentos. O resultado é a minimização dos custos de ações judiciais e o aumento na arrecadação”, comentou o secretário de Finanças, Paulo Roberto de Campos Vallim, que ressaltou que a cobrança é segura. “É um bom negócio para ambas as partes, pois, a Prefeitura conseguirá recuperar um montante e o devedor sempre terá benefícios para o pagamento que facilitarão a quitação e a recuperação do seu crédito”.

Para a realização do serviço, a empresa utiliza um software de cobrança de tributos e gestão pública, que é integrado ao banco de dados da Prefeitura. Os atendentes interagem com os contribuintes inadimplentes em nome da própria Prefeitura. Durante o atendimento, o débito é informado e extratos podem ser enviados ao contribuinte, como também inicia-se o processo de negociação para a emissão dos boletos para pagamento.