GCM e Polícia Civil prendem autor de série de roubos em comércios de Mogi Guaçu

Na manhã desta terça-feira (03), uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) resultou na prisão de um homem de 26 anos, suspeito de cometer pelo menos três roubos nos últimos dias.

O indivíduo, identificado a partir de características físicas e imagens obtidas durante as investigações conduzidas pela DIG, é apontado como responsável por roubos em dois bares e uma loja. Ele foi localizado pela GCM na Avenida Suécia, no Jardim Novo II, e abordado imediatamente.

Após ser conduzido à sede da DIG, uma das vítimas reconheceu o suspeito como autor dos crimes. A prisão foi formalizada pela autoridade policial de plantão, e ele foi indiciado pelos três roubos registrados. O homem foi encaminhado para a unidade de detenção de Itapira e, posteriormente, será transferido para uma unidade de detenção provisória.

A Guarda Civil Municipal destaca a importância do trabalho conjunto com a Polícia Civil no combate à criminalidade, reafirmando seu compromisso com a segurança da população de Mogi Guaçu.