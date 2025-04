“Guaçu Extreme” traz quatro bandas de METAL para o Pub do Profeta nesta sexta “santa”

Acontece na próxima sexta-feira (18), feriado de Corpus Christi, mais uma edição do “Guaçu Extreme”, evento “underground” que tem por objetivo mostrar o trabalho de bandas independentes e de garagem, bandas de metal extremo como por exemplo, trash metal, death metal e black metal, uma excelente oportunidade para os amantes do metal extremos curtirem um cenário totalmente atípico.

Nesta edição que acontece no Pub do Profeta, serão atrações 4 bandas, sendo as bandas Infector Cell de Cotia/SP, Chaoslace/ABC, Vomitation/Itapetininga/SP e Ancestral Malediction de Tremebé/SP.

Serviço:

Guaçu Extreme

Dia 18 de Abril de 2025, em Mogi Guaçu/SP

Local: O Profeta Pub – Rua Vereador João da. Rocha Franco nº 39, Centro

Ingressos: (WhatsApp 19 9 9523-3650) – R$ 25 antecipado e R$ 35 na hora do evento (portaria)