Secretaria de Assistência Social apresenta projetos para prefeito, vice e vereadores

Nesta quarta-feira, 16 de abril, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, e outros nove vereadores participaram de uma reunião de trabalho na sede da Secretaria de Assistência Social, no Jardim Novo I. A comitiva foi recebida pelo titular da Pasta, Cássio dos Santos e pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial, Patrícia Siqueira Vieira.

O encontro teve o objetivo de apresentar os principais projetos e funções da Secretaria Municipal, assim como os serviços oferecidos pelo município. O presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia, e os vereadores Adriano Batatinha, Ângela Vieira, Eliete de Madureira, Paulinho Pereira, Ditão da Ambulância, Pastor Elias e Natalino Tony Silva participaram.

“Com a apresentação dos serviços socioassistenciais executados pela Assistência Social será mais fácil para a nossa Câmara Municipal direcionar emendas e apoiar projetos de impacto positivo para a nossa comunidade. E para apresentar como é a funcionalidade, nada melhor que receber os nossos vereadores aqui”, disse Rodrigo Falsetti.

A Assistência Social é responsável pela execução das políticas de inclusão e proteção social, incluindo a gestão da rede assistencial, da elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) de Mogi Guaçu e a implementação de ações de proteção básica e especial para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

“Além disso, desenvolve medidas socioeducativas, acompanha e fiscaliza entidades assistenciais, promove a integração ao mercado de trabalho e incentiva a participação da sociedade no planejamento e controle das políticas sociais”, complementou Cássio dos Santos.

Durante a reunião, os vereadores fizeram questionamentos e sugestões para aprimorar as atividades da Secretaria e reforçaram a importância do diálogo direto com o Legislativo. Eles também se colocaram à disposição para contribuir com as demandas apresentadas, bem como para buscar recursos que auxiliem no fortalecimento das ações assistenciais no município.