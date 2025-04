Mais de mil estudantes vão participar do 3° Festival de Danças das Escolas Municipais de Mogi Guaçu

Nesta semana, a Secretaria Municipal da Educação vai promover o 3º Festival de Dança das Escolas Municipais de Mogi Guaçu, no Centro Cultural, no Jardim Camargo. O evento conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e é direcionado para os estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º ano de 11 unidades escolares do município. Ao todo, 1.014 estudantes irão participar do festival, que terá apresentações nesta quinta e sexta-feira, dias 24 e 25 de abril.

A coordenadora pedagógica da Educação, Ana Paula Vilela, contou que a parceria entre as Pastas atende aos propósitos trazidos pela Lei nº 5.509 de 16 de setembro de 2021, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, que instituiu o Festival de Dança entre as escolas municipais e também a Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.

“Com esse trabalho, as Secretarias da Educação e de Cultura tiveram como objetivo desenvolver o fomento e a prática da dança nos alunos enquanto manifestação artística para os diferentes espaços públicos. A dança é uma forma de conectar pessoas em diversas culturas e tradições e, trazê-la para a escola, possibilita dialogar com uma manifestação artística que proporciona sensibilidade, noção de identidade e de pertencimento”, comentou.

De acordo com ela, a Secretaria da Educação, por meio do currículo desenvolvido pelos professores das disciplinas de Arte e Educação Física nos anos finais do 6º ao 9º ano nas escolas municipais, proporciona para os estudantes a oportunidade de conhecer e apreciar na unidade escolar e fora dela o significado dessa manifestação artística. “Assim, os estudantes podem criar e vivenciar experiências com sentido desta linguagem que expande possibilidades de formação e de participação social”, destacou.

Apresentação

O 3º Festival de Dança entre as Escolas Municipais de Mogi Guaçu trará uma amostra das vivências e práticas desenvolvidas pelos estudantes dos 6° e 7° ano com trabalhos coreográficos de danças urbanas e dos estudantes do 8° e 9° ano de danças de matriz indígenas, africana e afro-brasileira, além dos trabalhos coreográficos de dança contemporânea.

Os estudantes serão divididos em dois grupos. O primeiro se apresenta amanhã, 24 de abril, e será composto pelas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Profª Anira Franco de Campos, Antônio Giovani Lanzi e Profª Adirce Cenedeze Caveanha e pelas Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs) Profª Márcia Helena Falsete Risola e Profª Maria Diva Franco de Oliveira. Neste dia se apresentarão 458 estudantes.

E, na sexta-feira, 25 de abril, o segundo grupo terá a presença das EMEBs Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, Coronel Joaquim Leite de Souza e Profª Marina Ap. Rogério e das EMEFs João Bueno Júnior, Prefeito Waldomiro Calmazini e Profº Geraldo Sorg, totalizando 556 estudantes.