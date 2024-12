Dia D de combate à dengue encontra 241 criadouros do Aedes aegypti, além de imóveis fechados para a vistoria

Em Mogi Guaçu, o Dia D de Combate e Prevenção à Dengue aconteceu no último sábado, 30 de novembro. Durante a ação, 241 criadouros existentes do Aedes Aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya -, foram encontrados pelos agentes de saúde em residências visitadas em cinco bairros: Jardim Santo Antonio, Jardim Santana e Vila São Carlos e Arruamento Primavera e Parque Cruzeiro, na região da Capela.

Nesta ação, os profissionais envolvidos no trabalho encontraram 241 criadouros existentes do Aedes Aegypti, sendo estes todos em recipientes e objetos que podem acumular água. Deste total, 73 criadouros foram identificados com água e já proporcionando um ambiente favorável para o desenvolvimento do mosquito, além de outros sete com larvas no momento da visita.

“A maioria dos criadouros foi eliminada na hora da visita pelos nossos agentes. Porém, alguns outros, como, por exemplo, em piscinas, foi dada a orientação para o morador sobre os cuidados necessários e, inclusive, em alguns casos foram tratados de modo alternativo com a colocação de produto que impede o desenvolvimento das larvas do Aedes Aegypti”, contou a bióloga da Vigilância Ambiental, Daniela Caleffi Bonfadini.

Participaram das atividades 29 profissionais, sendo 14 agentes comunitários de saúde, oito agentes de combate à endemia e sete colaboradores de empresas terceirizadas. A equipe realizou um mutirão de visita às residências para passar orientações de prevenção à doença e para encontrar e eliminar criadouros do mosquito e também para o recolhimento de galhos, entulhos e recicláveis.

A ação fez parte do cronograma da campanha do Mês Nacional de Mobilização contra a Dengue realizado entre os dias 1º e 30 de novembro. Na cidade, o Dia D foi organizado pela Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental (VA) e contou com a parceria das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Saúde.

Números

Durante o Dia D, os profissionais envolvidos visitaram 1.082 imóveis e, deste número, 534 encontravam-se fechados e outros 47 moradores se recusaram a aceitar a visitação dos agentes de saúde dentro de suas casas, o que acaba prejudicando o trabalho dos profissionais de Saúde.

Por isso, a Secretaria de Saúde pede que população colabore e não recuse a visita dos agentes. “Os agentes da Vigilância Epidemiológica são devidamente identificados com crachá e uniforme. Além disso, ainda é disponibilizado o número 3811.9806 para esclarecimentos de dúvidas dos munícipes e pedidos de confirmação da visita dos agentes”, informou a titular da Pasta, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro.

Ela ressalta que é necessário que os agentes de saúde entrem no quintal para que uma vistoria mais detalhada possa ser feita, porque trata-se de uma ação preventiva e educativa. “O trabalho das equipes nas casas é de bloqueio e controle de criadouros, além de orientações para os cidadão visando a eliminação de larvas do mosquito”, frisou a secretária.

Até o momento, em Mogi Guaçu, segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE) já foram notificados 15.918 casos de dengue, sendo 5.544 positivos, 10.229 negativos e 145 notificações aguardando resultados.