Mulher de 37 anos é detida furtando “picanha” em comercio na região central

Na tarde desta terça (08), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu foi acionada pela segurança de um comércio localizado na região central da cidade, onde uma mulher de 37 anos foi detida por furto. A suspeita, que possui o Ensino Médio completo, foi flagrada ao tentar deixar o estabelecimento com duas peças de picanha, totalizando 2,4 quilos, quando o sistema de alarme disparou.

De acordo com as informações coletadas, a mulher foi interceptada na saída do local e, em seguida, conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde prestou depoimento à autoridade de plantão. Após a audiência, ela foi liberada, visto que a fiança não foi arbitrada, sendo o valor do furto considerado irrisório.

As picanhas furtadas foram recuperadas e devolvidas ao comércio.

A GCM reafirma seu compromisso com a segurança da população e a proteção do patrimônio dos comerciantes, ressaltando a importância da colaboração entre a comunidade e as forças de segurança.