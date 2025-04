Mogi Guaçu é a primeira cidade a prestar contas da Lei Paulo Gustavo de forma 100% digital

Mogi Guaçu se tornou referência nacional ao ser a primeira cidade do Brasil a realizar a prestação de contas da Lei Paulo Gustavo de forma 100% digital, reforçando, assim, o seu compromisso com a inovação, a transparência e a valorização da cultura local. No total, 113 agentes culturais foram beneficiados com os recursos da lei, para projetos que fortalecem a produção artística e cultural no município.

A entrega da prestação de contas totalmente digital otimizou tempo e recursos, facilitando a vida dos agentes de cultura, dando mais agilidade ao serviço público. A iniciativa integra o programa Guaçu Digital, conduzido pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e representa mais um passo rumo à desburocratização e modernização dos serviços públicos, garantindo mais segurança jurídica, rastreabilidade e acessibilidade aos processos administrativos.

“A digitalização não só facilitou a vida dos agentes culturais, como também nos permitiu prestar contas com maior rapidez e eficiência ao Governo Federal. Com esse feito, Mogi Guaçu reforça sua posição de vanguarda na transformação digital da gestão pública e no apoio concreto à cultura”, destacou o secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira.

Por sua vez, o secretário de Cultura, André Sastri, ressaltou a importância na prática da medida. “Muitos artistas têm dificuldade com burocracias e formulários e, com a prestação de contas de forma digital, eles conseguiram enviar tudo do próprio celular, sem filas ou papelada. Isso aproxima a gestão pública da realidade de quem faz cultura no dia a dia”, comentou.