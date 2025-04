Fundo Social promove Campanha do Agasalho em parceria com a EPTV Campinas

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu promove, em parceria com a EPTV Campinas, a Campanha do Agasalho 2025 com o objetivo de arrecadar roupas, cobertores e outros itens para a população em situação de vulnerabilidade social. A coleta começa na próxima segunda-feira, 28 de abril, e será feita até o dia 31 de julho em pontos pré-determinados. A edição desse ano tem como tema: Aqueça com Amor e Doe com Coração.

A campanha, que envolve os 319 municípios da área de cobertura da EPTV Campinas, terá também o Dia D de arrecadação marcado para o dia 17 de maio, um sábado. Em Mogi Guaçu, o Dia D será realizado no Buriti Shopping, no horário das 9h às 17h, no sistema drive-thru.

Os pontos de arrecadação serão em supermercados, lojas, no Paço Municipal e na Câmara Municipal, além da própria sede do Fundo Social de Mogi Guaçu. “A gente conseguiu o apoio de comerciantes, empresários e lojistas para serem pontos de arrecadação da campanha do agasalho. Nossa população é bastante solidária e estamos otimistas com a campanha”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vânia Ribeiro.

Ao realizar a doação, é importante certificar-se que as peças estão em boas condições. Sapatos sem par, roupas sujas, furadas, manchadas ou com rasgos, por exemplo, são descartados no processo de triagem. “Sempre é bom lembrar que nenhuma Campanha deve ser ponto de descarte de materiais não usados. As peças precisam estar em boas condições para que outras pessoas façam o uso”, disse.

Pontos de arrecadação

Shopping Buriti

Fundo Social de Mogi Guaçu

Big Bom Supermercados

Loja Doce Supremo

Sorveteria do Falcão

Sonia Calçados

Ponto Novo Supermercados

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Câmara Municipal de Mogi Guaçu