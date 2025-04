Final de semana prolongado tem registro de cinco casos de violência contra mulher na cidade

Durante o feriado prolongado de 18 a 22 de abril, a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu registrou cinco ocorrências distintas relacionadas à violência e ameaças contra mulheres.

Ocorrências Registradas

O caso mais recente e mais contundente ocorreu nesta segunda-feira, à tarde, no Jardim das Laranjeiras, no Distrito de Martinho Prado Júnior, quando, segundo testemunha que ouviu os gritos, um homem e uma mulher se agrediam mutuamente, mas ele chegou a usar um martelo para a agressão e só parou quando a testemunha interveio para que parassem de brigar.

Contudo, ele pegou sua filha de dois anos de idade e deixou o local, tomando rumo ignorado. A GCM acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros para a vítima e a encaminhou para atendimento médico na UPA do Jardim Santa Marta. O agressor não foi encontrado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as devidas providências.

CELULAR

O desentendimento entre um casal por causa de um telefone celular teria sido o motivo de uma discussão que derivou para agressão física na sexta-feira, 18. A vítima relata que estava na casa do seu namorado, no Jardim Itamaraty, quando, em meio à discussão, ele ficou nervoso e tomou o celular dela e o quebrou. Na sequência, ele a teria puxado pelos cabelos e segurado seu braço, expulsando-a da casa. Então, colocou a mulher no carro a pretexto de leva-la para a casa dela, em outra cidade.

Quando ele parou num posto de combustíveis para abastecer, a vítima desceu do carro e pediu ajuda a um popular, que a conduziu ao Pronto Socorro para cuidados médicos. Vítima e autor foram conduzidos pela GCM à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ele recebeu voz de prisão em flagrante com base no artigo 5º da Lei Maria da Penha (Lei 11.340) e permaneceu à disposição da Justiça.

INJÚRIA

Ainda na Sexta-Feira Santa, a GCM foi solicitada para intervir quando o namorado de uma moça causava tumulto em um estabelecimento comercial. Quando a equipe chegou, o sujeito havia deixado o local, mas, como a vítima receava ser abordada por ele, os agentes a acompanharam por precaução. De fato, ele estava em um carro na Avenida Bandeirantes e quando notou que a namorada passava no sentido centro-bairro, deu marcha à ré por uns 20 metros, momento em que foi abordado pelos GCM’s.

Ao ser indagado sobre o desentendimento com a vítima, o indivíduo passou a ofender os agentes com palavras de baixo calão, chegando, inclusive, a atirar o celular contra um deles. Contido por estar alterado e agressivo, foi conduzido à UPA do Jardim Santa Marta para exame de corpo de delito e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária.

FLAGRANTE

Outro desentendimento entre casal, que resultou em prisão em flagrante por crime de violência doméstica, ocorreu no final da tarde de sábado, 19, no Cambuí. À GCM, o marido alegou que se desentendeu com a esposa e que ela dizia que se ele a agredisse seria preso. Quando ela foi à sacada e começou a gritar para chamar a atenção de vizinhos, colocou sua mão na boca da mulher para que ela se calasse. Já a versão da vítima é outra.

Segundo relatou aos agentes, quando seu pai veio buscar seus filhos para passear por volta do meio-dia, o marido começou a ofende-la e na sequência a segurou pelo pescoço, derrubando-a na cama, atingindo-a com um soco no abdome e ainda tentou asfixiá-la com uma toalha de rosto molhada. A vítima, que apresentava escoriações no rosto, e o agressor foram conduzidos à UPA do Jardim Novo II e, após os laudos médicos, à CPJ, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e efetivou a prisão em flagrante do agressor.

CIÚMES

Por volta das 10h desta terça-feira a equipe feminina da GCM do Espaço Guardiã foi chamada a intervir uma ocorrência de ameaças e agressão de namorado contra namorada por questões de ciúmes da parte dele. A vítima relata que, na véspera, estava na casa dele quando o rapaz desconfiou que ela conversava com outro homem e passou a humilha-la e ofende-la com palavrões. Nesta manhã, ainda segundo a namorada, ele a perseguiu até seu local de trabalho, novamente xingando-a, mas desta vez foi mais longe e lhe deu um tapa no rosto. Na tentativa de impedir que ele fugisse, ela pegou a chave de sua moto, mas o agressor a agarrou pelos cabelos e a jogou ao chão, fugindo em seguida.

A vítima relutou em registrar Boletim de Ocorrência, mas, orientada pela equipe do Espaço Guardiã para sua própria segurança, registrou queixa na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que solicitou medidas protetivas de urgência para a vítima.