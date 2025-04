Tragédia na SP 340: Atropelamento de pedestres deixa vítima fatal

Um trágico acidente ocorreu na noite de ontem na Rodovia SP 340, km 169,800, ( próximo a ponte sobre o Rio Mogi Guaçu) resultando na morte de um pedestre e deixando outro gravemente ferido. O atropelamento, que envolveu uma carreta Scania, ocorreu por volta das 23h13 e durou até aproximadamente 2h36, mobilizando diversas equipes de emergência.

Detalhes do Acidente

De acordo com informações preliminares, o condutor da carreta trafegava pela faixa 02 em direção ao norte (Aguaí/Pinhal) quando atropelou os dois pedestres que estavam próximos à pista. A dinâmica do acidente revela que a condutora acionou socorro particular para cuidar de um pneu furado de sua motocicleta. Quando a ajuda chegou, ambos estavam no acostamento quando foram atingidos.

Vítimas

Fatal: Um dos pedestres, o qual veio para ajudar não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local.

Um dos pedestres, o qual veio para ajudar não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local. Grave: O segundo pedestre (mulher) foi socorrido pelo SAMU e seu estado é considerado gravíssimo.

As equipes de emergência, incluindo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, chegaram rapidamente ao local. A perícia foi acionada e iniciou os trabalhos às 00h30, enquanto a funerária removeu o corpo da vítima fatal por volta da 1h34.

Durante a ocorrência, houve interdições parciais na rodovia, com o acostamento e a faixa 2 sendo bloqueados para atendimento às vítimas e procedimentos de investigação. As vias foram liberadas por volta das 2h23.

No momento do acidente, as condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom, o que surpreendeu as autoridades dado o impacto do acidente. A identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.

O acidente destaca a importância da atenção e segurança nas rodovias, especialmente em trechos onde pedestres possam estar em risco.

As investigações continuam, e as autoridades reiteram a necessidade de cuidados redobrados ao trafegar em áreas com pedestres. A comunidade de Mogi Guaçu lamenta a perda e espera por medidas que possam prevenir futuras tragédias.