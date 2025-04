Saúde guaçuana recebe mais uma verba via Vereador Jéferson Luís

Nesta terça-feira (15), o gabinete do Prefeito Rodrigo Falsetti recebeu um ofício do gabinete do Deputado Federal Mauricio Neves informando que a cidade de Mogi Guaçu, foi contemplada com uma emenda de sua autoria no valor de R$ 300 mil a serem investidos no setor da Saúde.

Veja o que diz o ofício na íntegra?”

Ofício 153/2025 – GAB

"Brasília,15 de abril de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Rodrigo Falsetti

Prefeito do município de Mogi Guaçu – SP, Excelentíssimo Senhor,

Venho por meio deste, informar a Vossa Excelência que indiquei para o município, Emenda Estadual para o Orçamento de 2025 – Custeio em

Saúde, o valor de R$300.000,00 (Trezentos mil reais). Lembro que este

recurso foi solicitado pelo Senhor Vereador, Jéferson Luís da Silva.

Na oportunidade, renovo a nossa grande estima e elevada

consideração e coloco meu gabinete a vossa disposição.

Atenciosamente,

Maurício Neves

Deputado Federal PP/SP”.

Vale lembra que no ano passado, (2024) o Deputado Federal esteve na câmara municipal, a convite do Vereador Jéferson Luís, realizando reuniões partidárias visando as eleições que acontecerem no final do ano, onde foram anunciados verbas para a Saúde de Mogi Guaçu no valor de R$ 5 milhões.

