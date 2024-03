Furno é palco de grandes lutas e reúne atletas de toda a região

O II Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai foi um sucesso com grandes lutas no ginásio poliesportivo do Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, no último sábado, dia 2 de março. Ao todo, foram 20 disputas de cinturão no Boxe e 34 troféus no Muay Thai.

Cerca de mil pessoas passaram pelo Furno. A competição reuniu mais de 100 atletas dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, representando Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Arthur Nogueira, Estiva Gerbi, Cosmópolis, Sumaré, Nova Odessa, Socorro, Extrema, São João da Boa Vista, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Monte Sião, Inconfidentes, Itapira, Lavras, Pedreira, Serra Negra, Borborema, Bragança Paulista.

“O evento foi dividido em duas partes. De manhã, foi a abertura do evento com as lutas de Muay Thai e, no período da tarde, aconteceram as disputas de cinturão no Boxe, com lutas de alto nível”, comentou o professor e coordenador do evento, Ezequiel Machado.

Todos os combates foram divididos de acordo com o tempo de treino, graduação e peso de cada atleta. O torneio contou, inclusive, com a categoria infantil. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).