Cia. de Teatro Parafernália lança novo projeto cultural em parceria com o Instituto CCR

Com mais de 30 anos de experiência, a Companhia de Teatro Parafernália, de Mogi Guaçu, lançou na última sexta, dia 1° de março, o novo projeto cultural Caminhos em Cena, com o espetáculo itinerante Ir e Vir – Cidadão Vigilante. O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio do Instituto CCR, levando teatro, educação e conscientização sobre a importância da Mobilidade Urbana para crianças e adolescentes de cinco estados.

No total, serão realizadas 200 apresentações gratuitas, que serão distribuídas em 87 cidades entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Do interior ao litoral, a companhia, em parceria com as prefeituras, oferecerá uma peça de teatro com toda a estrutura necessária para atender os alunos da rede pública com idade entre 6 e 12 anos.

O espetáculo tem duração de 40 minutos e conta a história de Gael, Valentina e Lucas, que após serem convocados a participarem do Quiz do Cidadão Vigilante, exploram com criatividade e imaginação o mundo virtual de Ir e Vir, um jogo interativo sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. “Um espetáculo que tem um tom leve, divertido, no qual as crianças vão aprender brincando com os personagens como elas podem contribuir para que as pessoas, no futuro, possam viver em um mundo melhor e mais sustentável”, explica o coordenador do projeto Caminhos em Cena, João Paulo Vital.

Destacando a importância da cidadania, saúde e segurança, os colegas de escola, ao lado de Irevinda, e seus assistentes, o Senhor Semáforo e Coninho, prometem proporcionar ao público uma dose de entretenimento educativo, aliado a aprendizado e brincadeira.

O projeto Caminhos em Cena, que acontece de março a dezembro, é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e a expectativa é atender cerca de 30 mil participantes durante o ano todo.

INCENTIVO – “A companhia realiza desde a sua criação e fundação, em 1991, projetos que combinam teatro e educação e, esta não é a primeira vez que o Instituto CCR participa de iniciativas sociais tão importantes como essa”, comenta a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

“Decidimos unir forças para chegar mais longe. De um lado, o Instituto CCR, com investimentos, projetos sociais, do outro, nós da companhia Parafernália com a missão de agregar cultura, educação e a possibilidade de levar o teatro para aqueles que talvez nunca tiveram a possibilidade de ver a arte acontecendo de perto”, completa a gestora.