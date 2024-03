Bombeiros resgatam trabalhador soterrado em silo de soja na zona rural

Chamado às 12h10 desta segunda-feira, dia 4 de março, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de “soterramento por grãos” em Mogi Guaçu, na região das Chácaras Alvorada. Um trabalhador, cuja identidade não foi divulgada, estava dentro de um silo de soja quando acabou caindo no meio dos grãos e ficou soterrado, com apenas a cabeça para fora.

O resgate foi conduzido pelos Bombeiros, que utilizaram técnicas de escoramento e salvamento em altura para acessar a vítima e retirá-la em segurança do local. A equipe médica do GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências) aguardava do lado de fora do silo para prestar os primeiros cuidados à vítima.

Devido à gravidade da situação e ao risco de a vítima desenvolver a síndrome do esmagamento, os socorristas agiram com agilidade e excelência técnica para garantir a segurança tanto do trabalhador quanto da equipe de resgate. A síndrome do esmagamento ocorre quando uma pessoa é comprimida por um objeto ou substância, causando danos aos tecidos e órgãos internos.

Após ser estabilizado, o trabalhador foi conduzido pelo Helicóptero Águia até o Hospital da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde recebeu os cuidados médicos necessários e segue internada.

Acidentes em silos agrícolas representam um grande risco para trabalhadores, uma vez que a movimentação de grãos pode causar soterramentos e asfixia. É fundamental que medidas de segurança sejam adotadas para prevenir tais incidentes e que os profissionais estejam preparados para agir rapidamente em caso de emergência.