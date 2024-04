Forte colisão entre carro e árvore assusta frequentadores da feira noturna

Na noite desta sexta-feira (05), um grave acidente foi registrado pela GCM de Mogi Guaçu, fato este ocorrido na Avenida Clara Lanzi Bueno, região do Bairro Jardim Novo I, onde é promovido a Feira Noturna da cidade.

Segundo apurado e relatado por testemunhas, o condutor do VW Gol fazia manobras em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra uma árvore que fica no canteiro.

Socorristas do SAMU foram acionados pela GCM. Após receber os primeiros socorros, o condutor foi encaminhado para a Santa Casa entubado e com suspeita de poli traumatismo.

Ninguém mais ficou ferido.