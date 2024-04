Motociclista perde a vida em grave acidente no Jardim Ypê Amarelo

Logo no início da tarde deste domingo (07), um grave acidente foi registrado pela Polícia Militar na Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê Amarelo.

No local, a PM averiguou que o SAMU estava socorrendo em estado grave um motociclista vítima de acidente de trânsito em estado gravíssimo. A motocicleta já havia sido retirado do local por familiares e o condutor do carro envolvido no acidente havia se evadido do local.

A vítima foi removida para a Santa Casa, onde informações dão conta de que cerca de 3 horas após o acidente, Eliezer Vallim Gomes de 51 anos veio a óbito.

Diante dos fatos, as investigações a partir de agora seguirão por conta da Polícia Civil, em busca de esclarecer as condições do acidente e identificar o motorista que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro.