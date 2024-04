CBH-Mogi: Mogi Guaçu será sede de reunião que terá representantes de 43 municípios

Mogi Guaçu sediará na manhã do próximo dia 19, a 87ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-Mogi (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu). O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) é o anfitrião do encontro que será realizado na Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) e contará com a presença de toda a diretoria da autarquia e do prefeito Rodrigo Falsetti.

A plenária terá participação do presidente do CBH Mogi, o prefeito de Santa Lúcia Luiz Noli, da vice-presidente do CBH-Mogi e representante da Sociedade Civil, Valéria Isso; do secretário executivo adjunto do CBH-Mogi, Lucas Casagrande, além de representantes do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

A finalidade do encontro é a de aprovar a indicação de empreendimentos para financiamento do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) com recursos do orçamento de 2024.

O superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia não esconde o orgulho em poder ser anfitrião da reunião plenária, juntamente com o prefeito Rodrigo Falsetti, e acentua sobre a importância do CBH-Mogi e da Fehidro para os avanços nos setores de abastecimento de água e saneamento.

“Os recursos liberados a partir da aprovação de projetos são fundamentais para que o Samae melhore cada vez os serviços prestados à população, assim como os demais serviços de água dos municípios abrangidos”, pontua.

MUNICÍPIOS

Instalado em 4 de junho de 1996, o CBH-Mogi é integrado por 43 municípios, sendo 38 com sede urbana. Seus principais rios são o Mogi Guaçu, rio do Peixe e rio Jaguari-Mirim. A bacia é classificada como industrial com destaque para agroindústria, óleos vegetais e bebidas, frigoríficos e indústria de papel e celulose. No turismo, predominam seis estâncias hidrominerais.

Os municípios que compõem o CBH-Mogi são: Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araras, Barrinha, Conchal, Descalvado, Dumont, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Guariba, Guatapará, Itapira, Jaboticabal, Leme, Lindóia, Luís Antonio, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Motuca, Pirassununga, Pitangueiras, Pontal, Porto Ferreira, Pradópolis, Rincão, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro e Taquaral.