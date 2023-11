Faculdade Franco Montoro abre processo seletivo para cinco cursos de graduação do período noturno 

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) informa que estão abertas as inscrições do processo seletivo de cinco cursos de graduação do período noturno: Administração, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia Química e Psicologia. O cadastramento dos interessados pode ser feito por meio do preenchimento do formulário, disponível no link: https://francomontoro.com.br/vestibular-noturno-2024/.

No total, são oferecidas 360 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: Administração (120 vagas), Ciência da Computação (60 vagas), Enfermagem (60 vagas), Engenharia Química (60 vagas) e Psicologia (60 vagas). Os classificados serão definidos através da realização de uma prova, que será aplicada em uma única fase no dia 25 de novembro, das 9h ao meio-dia, no Campus Cachoeira da Faculdade Franco Montoro, localizado na Rua dos Estudantes, s/n, Cachoeira de Cima.

A prova será formada por 10 questões, compreendendo cinco questões de matemática e cinco de língua portuguesa, além de uma redação com o tema: “Os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU”. Os estudantes que vão realizar a prova deverão estar munidos com um documento com foto.

Os resultados serão divulgados no dia 28 de novembro, nos site da faculdade: www.francomontoro.com.br e na página do Diário Oficial da União: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html. Outros detalhes sobre o edital podem ser conferidos através do link: https://tinyurl.com/4m8vz246.

Medicina

No mesmo edital, a Faculdade Franco Montoro faz a convocação dos 60 candidatos aprovados na prova para o curso de Medicina para a matrícula referente ao 1º semestre de 2024. A matrícula deve ser realizada até o dia 23 de novembro, das 9h às 11h30, e das 14h às 20h, na sede da instituição.

Caso o estudante não compareça no período indicado, o candidato perderá a vaga, sendo convocado o candidato mais bem colocado na lista de espera. A lista dos 60 nomes classificados e outras informações, como a lista de documentos requisitados para a matrícula, estão disponíveis no link: https://tinyurl.com/4m8vz246, a partir da página 9.