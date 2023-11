Samae vai instalar nova bomba para captar água bruta do Rio Mogi Guaçu

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) fará a instalação de uma nova bomba na captação de água bruta até o final deste mês de novembro.

A instalação do equipamento começa à meia-noite desta quinta-feira (23) e deve se estender até às 4 horas. Portanto, durante a madrugada.

Essa intervenção deverá ocorrer em duas etapas, sendo essa a primeira e na segunda etapa para colocar a bomba em funcionamento.

Para a realização do serviço, o Samae terá de interromper o sistema de captação de água bruta, o tratamento e a distribuição neste período, podendo haver falta de água. O Samae informa que todos os reservatórios estão cheios antes do início do serviço.