PAT divulga 170 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (10)

170 Vagas distribuídas em 58 ocupações

AÇOUGUEIRO (7736566): Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração, entre outras atividades pertinentes a função. Escala 6×1. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PEDREIRO (7725378): Necessário conhecimento na área de construção civil. Comprovação em carteira. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7729368): Auxiliar na produção de máquinas guilhotina e dobradeira. Ser ativo e prestativo. Com ou sem experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE GERAL – AUXILIAR DE MARCENARIA (7729635): Necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais, furadeiras, parafusadeiras, serra tico-tico, dentre outras. Diferencial: Quem possua conhecimentos na área de marcenaria. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ANALISTA DE ESCRITA FISCAL (7705349): Conhecimento de escrituração notas fiscais, lançamentos e conferência CFOP, obrigações acessórias, Sped Contribuições, Sped Fiscal, DCFT. Gia, Reinf, retenção de impostos, apuração de impostos, ISS, ICMS e demais impostos, geração e conferência das obrigações acessórias, emissão de notas fiscais de serviço, DANFE e CTE, além de toda rotina em escritório de contabilidade. Experiência comprovada de 05 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Superior completo em Ciências Contábeis. APRENDIZ EM AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7720738): Transportar materiais para linha de produção, estoque e almoxarifado, monitorar quantidade de materiais na linha de produção e repor, conferir, identificar, sinalizar e separar materiais conformes e não conformes. Carregar materiais com defeitos para área de reaproveitamento. Solicitar reposição de materiais, limpar área de trabalho e recolher resíduos. Candidatos de 18 a 22 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. APRENDIZ EM OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS (7720570): Introduzir sementes em solo, forrar solo com cobertura vegetal, adubar covas, -plantações e jardins, cercar espaços de propriedades rurais, efetuar manutenções de primeiro nível em equipamentos, misturar nutrientes em terra, regar plantas, arrancar ervas daninhas e plantas doentes, classificar produtos agrícolas, guardar equipamentos em instalações. Candidatos de 18 a 22 anos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7728458): Obrigatório possuir experiência comprovada em carteira de trabalho. Responsável pela emissão e entrada de notas fiscais, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, cobrança, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino superior completo em administração ou logística. CNH: AB ATENDENTE DE BALCÃO (7703398): Efetuar atendimento ao público em geral. Conhecimento com vendas, informática, produtos de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo. ATENDENTE EM LANCHONETE (7711036): Atendimento aos clientes, respeitando as normas de cortesia, educação, etiqueta e o manual de boas práticas de segurança e manipulação alimentar, visando cumprir com as metas estabelecidas de vendas, disponibilidade a escala 6×1. Boa comunicação, agilidade, proativo, trabalhar em equipe, comprometimento e responsabilidade. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência. AUXILIAR DE GALVANIZAÇÃO (7735022): Necessário conhecimentos em serviços rurais e fundição. Ter entre 18 a 35 anos de idade. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7724410): Trabalhar na confecção de pisos e revestimentos feitos de concreto. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Experiência não exigida. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7733420): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Realizar abastecimento, armazenamento e manuseio de materiais e insumos nas áreas operacionais. Operação de máquinas e equipamentos não complexos, auxiliar operadores, pintores e soldadores nas atividades operacionais. Responsável pela arrumação, organização da limpeza do setor produtivo. Vaga masculina. Ensino médio ou fundamental completo. CNH: AB. AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO (7737004): Vaga para Estiva Gerbi. O profissional será responsável por auxiliar na linha de produção (enfardar e paletizar), manter setor limpo. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (7711273): Auxiliar na manutenção de geladeiras, fogão, máquinas de lavar etc., na oficina ou residências de clientes. Necessário conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7726353): Experiência com acabamento de peças, preparação de superfícies e manutenção em geral. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7660446): Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Ser proativo e comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFERIGERAÇÃO (7718029): Necessário possuir conhecimentos básicos com ferramentas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO – OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7731144): Trabalho em área rural de Mogi Guaçu. Responsável pelo apoio da produção nas estufas, carregamento, limpeza, serviços gerais de manutenção predial, hidráulicos e elétricos. Conhecimento na área hidráulica, elétrica e manutenção geral, organização, proatividade, trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas. Em virtude da empresa ficar em área rural, preferência para quem resida em torno das Chácaras Alvorada, Itaqui ou Estiva Gerbi. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (7711197): Atuar como auxiliar de restaurante. Garantir qualidade, abastecimento e limpeza do mini mercado e geladeiras de bebidas. Realizar verificação de validades nos setores, preencher planilhas de controle. Ser proativo, responsável e saber trabalhar em equipe. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência. CASEIRO (7713666) Vaga para trabalhar e morar em Valinhos. Para casal, homem será responsável pela manutenção e serviços gerais da chácara. Mulher, será responsável pelas atividades domésticas. Proprietário oferece moradia e isenção de pagamento de água e luz para o casal. Escolaridade indiferente. CHAPISTA DE LANCHONETE (7731523): Manipular alimentos, ter conhecimento com chapa, efetuar limpeza do local. Possuir meios próprios de transporte. Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB CONSULTOR DE VENDAS COMERCIAL (7722479): Experiência com vendas, conhecimento em informática, comunicativo, que goste da área de vendas. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS INTERNAS (7721827): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, WhatsApp e e-mail. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas, saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Experiência na função. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7696180): Vaga para trabalhar em Itapira. Responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva de motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado. Conhecimento e cursos das normas NR-10,NR-12 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso Eletricista de Manutenção Industrial. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7732794): Trabalhar na cidade de Amparo. Eletricista de manutenção com experiência. Curso técnico/eletrotécnica/mecatrônica. Vaga masculina. EMPREGADA DOMÉSTICA (7729636): Conhecimento sobre limpeza residencial e cozinhar. Carta de referência será um diferencial. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Não exigida experiência em carteira. EMPREGADA DOMÉSTICA (7737926): Responsável pela limpeza da residência, lavar, passar e cozinhar. Não precisa ter experiência de empregada doméstica, basta saber fazer atividades domésticas, local não tem criança. Não fumante. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE RESTAURANTE (7711121): Atuar como líder de restaurante, supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhar a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação ao padrão e procedimentos exigidos pela empresa, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL (7731132): Desenvolver atividades de manutenção em válvulas industriais e prestar suporte a inspetores de equipamentos em serviços de campo. Possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. Ter técnico em manutenção mecânica. Vaga masculina. CNH: B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL (7732694): Trabalhar na cidade de Amparo. Mecânico de manutenção industrial com experiência. Técnico em manutenção mecânica/mecatrônica/mecânica de usinagem. Vaga masculina. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7718045): Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MONTADOR DE MÓVEIS – OFICIAL II (7715115): Montagem de móveis internamente e externamente, auxiliar na produção geral como o encarregado, realizar planos de cortes e cortes em geral. Necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais. Vaga masculina. Diferencial com experiência. CNH: B. MONTADOR DE MÓVEIS (7735178): Atuará na montagem de móveis para loja. Necessário possuir veículo próprio e ferramentas para o trabalho. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: A ou B. MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PEDREIRA (7726682): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar e dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra. Chegar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH Dou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7704466): Cidade de Estiva Gerbi. Motorista de veículo pesado (Truck,Carreta,Toco), efetuar a verificação das condições do veículo como, nível de óleo, freios, faróis. Zelar pela conservação, limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência mínima de 01 ano na função em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E. MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (7732279): Necessário curso de transporte coletivo de passageiros, ter disponibilidade de horário. Sexo indiferente para a vaga. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO SEMI PESADO (7695132): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis, etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, efetuar entregas/coletar, auxiliar no carregamento e limpeza geral do veículo. Respeitar as normas de trânsito. Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: C, D ou E. ½ OFICIAL DE FERRAMENTARIA – AJUSTADOR MECÂNICO (7737440): Vaga para trabalhar em Santo Antonio de Posse. Experiência como meio oficial ferramenteiro, ajustador de moldes ou atividade similar. Operação de máquinas operatrizes (torno e fresadora). Experiência em soldagem (TIG, oxiacetileno). Possuir curso profissionalizante na área (Senai, Ajustador mecânico, etc).Possuir meios próprios de locomoção. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE LIXADEIRA – POLIDOR DE METAIS (7734041): Vaga de Operador de Lixadeira (fita), necessária experiência comprovada na função. Ajudar na produção. Ter entre 20 a 45 anos de idade. Sexo e escolaridade indiferentes. OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL (7698831): Realizar manutenção geral em vias, manejam áreas verdes e efetuam limpeza de vias. Necessário experiência no manuseio de máquina de roçagem costal. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE TELEMARKETING (7734182): Para atuar como operador de telemarketing, possuir boa dicção, gostar de atendimento ao público. Não exige experiência, porém será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE UTILIDADES -CALDEIRA (7737626): Vaga para trabalhar em Santo Antonio de Posse. Necessário experiência em utilidades, caldeiras, compressores, monitoramento de tratamento de água em indústrias. Habilidade para trabalho em equipe. Curso de Operador de Caldeira e NR-13. Necessário possuir condução própria. Vaga masculina. Ensino médio completo. PEDREIRO (7725309): Necessário conhecimento na área de construção civil. Comprovação em carteira de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERVENTE DE PEDREIRO (7737621): Vaga para trabalhar em Holambra/Arthur Nogueira/Mogi Guaçu e Região. Trabalhar como ajudante de fundação, executar atividades relacionadas as atividades de servente de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Experiência na função. SOLDADOR (7733489): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Responsável pela regulagem dos parâmetros de solda, substituição dos consumíveis, garantir perfeito assentamento da junta antes do início da soldagem. Limpar a solda ao final do processo, inspecionar visualmente a solda. Vaga masculina. Ensino médio ou fundamental completo. CNH: AB TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (7730910): trabalhar como instrumentista, obrigatória formação técnica em instrumentação. Experiência com válvulas de segurança será um diferencial. Retirada, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores, elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis. Elaborar relatórios, possuir NR-10. Vaga sexo indiferente. CNH B. TÉCNICO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (7737865): Necessário conhecimentos básicos na função. Atuar no suporte de instalações ou na manutenção de equipamentos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB TORNEIRO MECÂNICO (7716390): Vaga para cidade de Socorro. Experiência em tornearia, confecção de peças e ajustes. Experiência comprovada. Vaga masculina. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. TROCADOR DE MOLDE – ACABADOR (7737699): Vaga para trabalhar em Santo Antonio de Posse. Necessário experiência em moldes, ferramentaria ou manutenção mecânica. Possuir disponibilidade de horário e condução própria. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR EXTERNO (7708082): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Atuar com vendas externas, visitar clientes, apresentar a linha de produtos, atingir metas. Necessária experiência na venda de produtos alimentícios e veículo próprio. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B VENDEDOR EXTERNO (7656983): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir conhecimentos em pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7728030): Necessário conhecimento em vendas, responsável pelo atendimento ao cliente (online e telefone) prospectar novos clientes, atendimento pós-venda e conhecimento básico pacote office. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7706519): Atendimento ao cliente, atingir metas propostas e realizar a prospecção de novos clientes. Não exige experiência em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. VENDEDOR INTERNO (7735126): Atuará no atendimento direto ao cliente, experiência na função de vendas de eletrodomésticos e produtos diversos. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – OPERADOR DE MÁQUINA CORTAR E DOBRAR PAPELÃO (7730573): Trabalhar no acabamento manual (colagem, amarração, montagens de caixas, divisórias e amarrações de produtos), auxiliar na organização de materiais em estoque e produtos que estiverem em processo, movimentar aparas e auxiliar na limpeza e organização do local de trabalho. Efetuar alimentação de máquinas com matéria-prima e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. Pessoas reabilitadas ou com deficiência moderada. OPERADOR DE LOJA – REPOSITOR DE MERCADORIAS (7733924): Separar produtos no estoque, conduzir produtos através de carrinho hidráulico para local da reposição, abastecer carnes e derivados, junto aos balcões refrigerados, acompanhar e evitar rupturas no decorrer do dia, atender clientes, dirimir dúvidas e demais atividades oriundas a função. Obrigatório laudo de deficiência atualizado. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (10/06/2024)

