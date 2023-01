Em Mogi Mirim, pai é preso após constatado que estuprou as filhas gêmeas de 3 anos

Na madrugada desta sexta-feira (13) um homem de 28 anos, morador da Vila Dias, foi preso em flagrante após confessar ter estuprado as duas filhas gêmeas de três anos de idade. O caso foi registrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Mirim.

Por volta das 20h30 da noite anterior, os guardas foram acionados pelo Conselho Tutelar para ir à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e averiguar uma suspeita de abusos sexuais a duas crianças. Na unidade de saúde, uma mãe de 42 anos, tinha levado as gêmeas para uma consulta médica porque as meninas reclamavam de dor e ardência nas partes íntimas. Ela acreditava que, já há alguns dias, havia algo estranho e queria um exame médico.

Segundo consta do boletim de ocorrência, a mãe vinha desconfiando do pai, pois há cerca de uma semana, ela notou um corrimento vaginal em uma das crianças, que reclamava de dores. As meninas foram questionadas pela mãe, mas não falaram nada. Ela então marcou consulta na UBS (Unidade Básica de Saúde).

Na quarta-feira, uma das crianças voltou a reclamar da ardência na parte íntima. A mãe contou que perguntou ao pai se tinha feito algo errado com as filhas, ele negou. Mas na madrugada do dia seguinte deste fato, teria ficado no quintal de casa, chorando por cerca de três horas sem dar explicações.

Na noite de quinta-feira, a mãe decidiu levar as filhas à UPA para conseguir um exame. A médica fez o procedimento, constatou os estupros e que os crimes tinham sido praticados em data recente. A menina que sempre reclamava de ardência, contou à médica o que o pai tinha feito.

A médica ficou abalada com o relato da criança e com o resultado dos exames e, assim que se acalmou da situação acionou o conselho tutelar.

A mãe das meninas entrou em estado de choque com a notícia médica, mas disse que não havia dúvidas de que o pai era o autor dos crimes, só não tinha certeza de quando ele teria feito, pois o homem ficava sozinho com as filhas em grande parte dos dias, já que seu horário de trabalho era contrário ao da mãe.

A mãe indicou à Guarda Municiapl o local que o autor dos estupros estaria, em uma empresa na zona norte.

Os GCMs Rafael e Castellani com apoio do coordenador Moreira e GCM Silveira, obtiveram êxito em localizá-lo. Questionado, ele confessou que abusou das gêmeas algumas vezes e que tinha sido recente, mas alegou arrependimento sem explicar quais motivos o levaram a estuprar as duas filhas de três anos.

Considerando as declarações da mãe das meninas, da conselheira tutelar, bem como laudos médicos, a confissão do criminoso e indícios de que o abuso mais recente foi no dia anterior, o delegado de polícia, Dr. Rubens Luiz F. H. de Melo, determinou a prisão do homem, determinando a elaboração do boletim de ocorrência por estupro de vulnerável. Em seguida, ele ficou à disposição da Justiça.

