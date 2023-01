Acidente fatal: Motociclista de 47 anos morre atropelada na SP 340

Mais um acidente fatal foi registrado na Rodovia SP 340, desta vez no KM 170, fato este ocorrido por volta das 23h50 desta quinta-feira (12).

Segundo apurado, Denise Albertina, de 47 anos seguia conduzindo uma Honda Biz sentido Mogi Mirim-Mogi Guaçu, quando no KM 170 foi atingida na traseira por um veículo que se evadiu do local. Denise caiu ao solo e acabou sendo atropelada por outros veículos que seguiam logo atrás e teve morte instantânea.

A ambulância da RENOVIAS foi acionada, mas minutos após chegando ao local do acidente, já constatou o óbito. Uma das faixas da rodovia ficou interditada por quase duas horas, até que fosse realizados os trabalhos de Perícia.

A Polícia Rodoviária elaborou o boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária. Há informações que a placa do veículo que atropelou Denise ficou no local do acidente, a Polícia Civil vai investigar as responsabilidades do acidente.

O corpo de Denise foi encaminhado para o IML e os procedimentos funerários devem ser fetios nesta sexta (13).