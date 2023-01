Ladrão acaba imobilizado por comerciante durante assalto no Jardim Jacira

Um ladrão se deu mal na tentativa de roubar dinheiro de um estabelecimento comercial que fica na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Jacira aa tarde desta quinta-feira (13).

Segundo informado pela GCM, um homem entrou no comércio, usando uma touca para cobrir o rosto e com uma pequena faca nas mãos, anunciou o assalto. Enquanto pegava o dinheiro do caixa, uma das vítimas teria percebido que o ladrão não tinha uma arma de fogo, e então foi para cima dele.

Os dois entraram em luta corporal. A vítima ficou ferida e teve o pulso cortado, mas o criminoso foi imobilizado por funcionários do estabelecimento até a chegada da polícia.

Os GCMs Marcel e Vedovato da GTAM (Grupo Tática de Apoio com Motocicletas) foram ao local e fizeram o flagrante do crime.

O ladrão foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e o deixou à disposição da Justiça. O dinheiro foi devolvido ao comerciante.