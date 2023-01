Construtora inicia reforma dos vestiários do Camacho

Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, a CRM Construtora iniciou a reforma dos vestiários do estádio municipal Alexandre Augusto Camacho. O serviço terá apoio e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O valor para a execução do trabalho, que também inclui a reforma do túnel de acesso ao campo de futebol do estádio do Camacho, é de R$ 467.169,81, sendo proveniente de recursos próprios da Administração Municipal.

O projeto de reestruturação do Camacho incluí a reforma dos vestiários dos jogadores e dos árbitros e ainda das salas de antidoping e depósito. Neste setor serão colocados novos materiais, como alvenaria, piso, revestimento cerâmico nas paredes, portas e janelas, além de novos armários de aço, divisórias em granito, nova instalação elétrica, nova iluminação de LED e ainda uma nova iluminação de emergência.

“A reforma se faz necessária para que o estádio municipal Alexandre Augusto Camacho possa receber novamente as competições do time profissional e das categorias de base do Clube Atlético Guaçuano, assim como as disputas do futebol amador da cidade”, disse o secretário de Esporte e Lazer (SEL), Raphael de Godoy Locatelli.

Túnel

Na sequência, a empresa CRM Construtora irá realizar os serviços de reforma do túnel de acesso ao campo de futebol do Camacho. No túnel, com extensão de 33 metros lineares, será feita a regularização do piso, impermeabilização e pintura das paredes, cobertura alveolar de policarbonato de saída do túnel para o campo, toda a reestruturação hidráulica e elétrica e também a instalação de sistema mecânico para drenagem de águas pluviais.