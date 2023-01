Buscas ao carro que caiu no rio são paralisadas devido ao aumento e vazão do Rio Mogi Guaçu

Após nove dias de buscas ao VW Gol que caiu no rio na segunda-feira (03), possivelmente com o motorista Guilherme Henrique, de 21 anos, as buscas nestes décimo dia foram suspensas devido ao aumento de vazão do rio, devido as chuvas intensas que caíram nas últimas horas, principalmente nas áreas de cabeceira do Rio Mogi Guaçu.

Os Bombeiros até foram para reiniciar os trabalhos, no entanto, na parte da manhã além da forte correnteza, choveu a parte da manhã inteira, o que coloca em risco a integridade física da equipe.

As buscas devem ser reiniciadas na manhã desta quinta (12).