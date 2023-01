Cultura realiza chamamento público para locação de fantasias de Carnaval 

A Secretaria Municipal de Cultura está realizando chamamento público para contratação de empresa de fantasias de Carnaval interessada em participar do Carnaval Família – Guaçu Folia, que acontecerá nos dias 18 e 19 de fevereiro, respectivamente, sábado e domingo de Carnaval, no Parque dos Ingás, no Centro. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de janeiro, uma quarta-feira, por meio de formulário online disponível no link: https://bit.ly/FormulárioFantasiasCarnaval.

O secretário de Cultura, André Sastri, explicou que a presente chamada pública visa selecionar uma empresa para prestação de serviço de locação de fantasias carnavalescas de luxo. “A empresa será selecionada por meio de sorteio, sendo necessária a apresentação de fotos, portfólio e croqui de seis fantasias de luxo com costeiro de plumas, adereço de cabeça, calçados e vestimentas para membros superiores e inferiores nas cores azul, amarela, pink ou vermelha, verde, branca e de tons variados”, disse.

A empresa será escolhida por meio de sorteio realizado por uma comissão formada por membros da Secretaria Municipal de Cultura marcado para acontecer às 16h do dia 19 de janeiro, uma quinta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

“A selecionada irá receber uma ajuda de custo no valor de R$ 2,5 mil para a locação das fantasias que serão usadas no Guaçu Folia nos dias 18 e 19 de fevereiro”, falou Sastri.

Mais informações pelo telefone 3811-8650 ou pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.