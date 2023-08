Como limpar o colchão com bicarbonato: dicas práticas e eficientes

Limpar o colchão é uma tarefa importante e que deve ser realizada com frequência. Afinal, passamos muitas horas por dia dormindo e, por isso, é essencial garantir que o nosso colchão esteja sempre limpo e livre de ácaros, bactérias e outros microrganismos que possam prejudicar a nossa saúde.

Uma das formas mais eficazes de limpar o colchão é usando bicarbonato de sódio. Esse ingrediente é capaz de eliminar manchas, neutralizar odores e combater ácaros e outros microrganismos que possam estar presentes no colchão. Além disso, o bicarbonato é uma opção econômica e fácil de encontrar em qualquer supermercado.

Para limpar o colchão com bicarbonato de sódio, basta polvilhar o produto sobre toda a superfície do colchão e deixar agir por algumas horas. Depois, é só aspirar o bicarbonato com um aspirador de pó e pronto! O seu colchão estará limpo e livre de impurezas. Se você quer saber mais sobre como limpar o colchão com bicarbonato de sódio, continue lendo este artigo.

Principais ensinamentos do texto:

Limpar o colchão é essencial para garantir a nossa saúde e bem-estar.

O bicarbonato de sódio é uma opção econômica e eficaz para limpar o colchão.

Para limpar o colchão com bicarbonato de sódio, basta polvilhar o produto sobre a superfície do colchão e aspirar após algumas horas.

Cuidados e Manutenção

Antes de falar sobre limpar colchão é bom lembrar que, além de limpar o colchão regularmente, é importante tomar alguns cuidados para prolongar a sua vida útil e evitar problemas de saúde. Analisando vídeos sobre o assunto, encontramos um ótimo vídeo da Emcompre que alerta, que usar um protetor de colchão é uma ótima forma de prolongar a vida útil do colchão, confira o vídeo abaixo:

Algumas dicas incluem:

Usar um protetor de colchão para evitar manchas e sujeiras;

Trocar a roupa de cama semanalmente;

Evitar comer ou beber na cama;

Não pular ou sentar na borda do colchão;

Usar um aspirador de pó regularmente para remover a poeira e os ácaros;

Usar essenciais antibacterianos para deixar o colchão com um cheiro agradável;