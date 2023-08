Inscrições para o 38º Feteg se encerram nesta quinta-feira, 24 de agosto 

A Secretaria Municipal de Cultura informa que o prazo de inscrições para o 38º Festival de Teatro Guaçuano (Feteg) se encerra nesta quinta-feira, 24 de agosto, às 16h. O cadastramento é gratuito e pode ser realizado de forma presencial no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, ou por meio do formulário online disponível pelo link https://bit.ly/Formulário_FETEG-2023. O edital completo encontra-se em https://bit.ly/3ORQZ8L.

O Feteg é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano e difundir a arte teatral como veículo para a busca da identidade cultural. O evento acontecerá entre os dias 2 e 31 de outubro, no Teatro Tupec do Centro Cultural.

Podem se inscrever grupos que representem escolas estaduais, municipais ou particulares de Mogi Guaçu dos ensinos fundamental e médio, de nível técnico, superior e escolas que ofereçam aulas regulares de teatro com comprovação da mesma, desde que não possuam nenhum tipo de vínculo ou convênio direto com a Secretaria Municipal de Cultura. O cadastramento deve ser realizado pelo professor ou responsável pelo grupo teatral de cada escola, que precisa ter no mínimo 18 anos.

O festival será dividido nas seguintes categorias: infanto juvenil (escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio), adulto (escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio), infanto juvenil/adulto (escola particular de ensino fundamental e médio) e a livre (instituições de cursos livres, técnicos e/ou profissionalizantes).

Também é obrigatório que o elenco seja formado por alunos matriculados e representantes da escola com comprovação de atestado de matrícula com carimbo e assinatura do diretor da instituição de ensino. Uma premiação para eleger as melhores apresentações será realizada no dia 28 de outubro, às 19h no Teatro Tupec. Mais informações pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650.