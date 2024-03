Combate à dengue: área da UBS do Guaçu Mirim passa por nebulização costal

O serviço de nebulização nos bairros da Zona Sul começou nesta segunda-feira, dia 11 de março, e prossegue nesta terça-feira, 12 de março. Os bairros atendidos pela Unidade Básica de Saúde do Jardim Guaçu Mirim estão recebendo nebulização por conta de casos confirmados de dengue nesta área.

A nebulização costal é programada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Ambiental (VA). Estão sendo atendido os bairros Jardim Brasília, Jardim Munhoz, Guaçu Mirim, entre outros. A região da UBS do Guaçu Mirim é a quarta mais atingida pela doença, com 14 casos positivos de dengue.

O serviço de nebulização costal consiste na aplicação de inseticida dentro da casa dos moradores com o objetivo de eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. “Vale ressaltar que contamos com a ajuda da população para que eles vistoriem seus quintais para a identificação de possíveis criadouros. É um trabalho em conjunto”, comentou a coordenadora e bióloga da VA, Cristiana Monteiro Ferraz.

Cristiana Ferraz disse que as equipes de endemias estão fazendo as visitas de bloqueio nas outras áreas mais atingidas pela doença. Nesse caso, os agentes de saúde aplicam um larvicida nos criadouros do mosquito. “Primeiro, é feita a visita de bloqueio para eliminarmos os criadouros e, depois, fazemos a nebulização”, explicou.

Números

Segundo boletim divulgado pela VA, na última semana, Mogi Guaçu soma 174 positivados para dengue, e outros 149 pacientes aguardam o resultado. Além da região do Guaçu Mirim, outras estão recebendo a visita das equipes por conta do aumento de casos, como Centro de Saúde e Ypê Pinheiro, com 16 casos positivos cada um e Jardim Chaparral, com 33 positivos.