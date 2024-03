Prefeitura inicia serviço de pavimentação asfáltica da Rua José Arten, no Jardim São Luiz

Nesta segunda-feira, 11 de março, foi iniciada mais uma etapa das obras de infraestrutura de cinco vias do Jardim São Luiz. Hoje, a Rua José Arten começou a receber a colocação do forro da base asfáltica com a cobertura de bica corrida para o serviço de instalação de pavimento asfáltico. A Rua José Arten é a principal de via de ligação entre a Avenida dos Trabalhadores e a Rua Pedro de Souza Moreira.

Além dela, outras ruas do bairro também serão contempladas com nova infraestrutura: Rua Manuel Monteiro Gil, Rua Alcides Obali, Rua Mario Zanco e Rua Antonio dos Santos. O trabalho de drenagem já foi executado nas cinco vias e, somente, a Rua Antonio dos Santos ainda está recebendo instalação de guias e sarjetas.

As ruas do Jardim São Luiz fazem parte do pacote que prevê nova infraestrutura em 16 vias de Mogi Guaçu por meio do convênio Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura. Além de nova pavimentação asfáltica e de guias e sarjetas, o serviço inclui ainda instalação de bueiros e de sinalização de trânsito.

As melhorias de infraestrutura, que continuam em andamento pela cidade, também serão feitas em outras regiões da cidade como, por exemplo, Rua Barão de Mauá, no Parque Industrial Getúlio Vargas; Rua Aires dos Santos, no Jardim Boa Esperança; Rua Marcio Carlim e Rua Ademar Bombo, no Parque Industrial Mogi Guaçu; Rua José Maria Rangel, na Chácara do Ouro; Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina; Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo, no Jardim Novo I.