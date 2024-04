Colisão traseira deixa carro destruído e faz 5 vítimas leves na SP 340

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão ocorreu na tarde desta quarta-feira (10) em Mogi Mirim, devido ao trânsito lento no Km 165 da rodovia SP-340. Testemunhas afirmam que um caminhão branco do modelo Iveco Daily, que seguia em direção a Mogi Guaçu/Mogi Mirim, reduziu a velocidade ao perceber o congestionamento à frente.

No mesmo momento, um Honda Civic preto, que vinha atrás do caminhão, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente na traseira do Iveco. A parte frontal do carro ficou completamente destruída. O Honda transportava cinco passageiros, sendo três homens, uma mulher e uma criança.

O Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim foi chamado e enviou equipes de resgate para o local, próximo à empresa Superwatts. Os três homens, que sofreram ferimentos leves, foram levados para receber atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste. Já a mulher e a criança foram transferidas para a Santa Casa para a realização de exames.

Felizmente, nenhum dos envolvidos corre risco de morte. A concessionária Renovias enviou equipes e equipamentos ao local para limpar a pista e liberar uma das faixas que havia sido interditada devido ao acidente. O tráfego chegou a ficar congestionado, porém, já retornou ao normal.

Fotos Exclusivas: Kao Felício/Portal Mogi Mirim