Mogi Guaçu promove seminário para debater educação inclusiva

Nesta semana, a Secretaria Municipal da Educação realiza o Seminário de Educação Inclusiva. Com o tema Ampliando Compreensões e Reconhecendo Práticas da Rede Municipal de Educação de Mogi Guaçu, o evento irá discutir os caminhos e propostas para avançar na questão da inclusão na educação especial.

O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo, no período das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Cerca de 1.450 profissionais entre gestores, professores, professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e auxiliares de educação inclusiva dos Ensinos Infantil e Fundamental I e II participarão do seminário.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, em cada dia da semana, o encontro será realizado para um público específico. A supervisora de ensino da Secretaria da Educação, Josiane Luciano Oliva, comentou que é preciso refletir e atentar para o que há de mais atual e eficiente na educação inclusiva.

“O sistema de suporte e o desenho universal apontam para o caminho que devemos seguir daqui por diante, porque consideram os estudantes e o sistema educacional como um todo, sem separar ou discriminar aqueles que têm alguma deficiência”, disse.

O Seminário de Educação Inclusiva para os profissionais da rede municipal de ensino conta com apoio da Vivace – Assessoria Pedagógica.