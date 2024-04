PM realiza operações contra direção sob influência de álcool e drogas ilícitas durante a Expo Guaçu

A PM de Mogi Guaçu, por intermédio da Seção de Comunicação Social do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26ºBPM/I) divulgou o balanço das operações e ações realizadas nos dias 5 e 6 de abril pela Polícia Militar, em Mogi Guaçu. As ações visavam fiscalizar e prevenir a direção de veículos sob influência de álcool e drogas ilícitas em diversos pontos da cidade durante a Expo Guaçu.

A operação contou com a participação do efetivo da Força Tática, ROCAM, radiopatrulhamento local e de municípios vizinhos, além do apoio do Comando de Policiamento de Trânsito sediado na Capital. A fiscalização de trânsito desempenhou um papel fundamental na proteção de todos os usuários das vias, garantindo o cumprimento das leis e promovendo um ambiente mais seguro e organizado nas ruas da cidade e nas rodovias.

Durante os dois dias de operação, foram abordadas 218 pessoas e condutores, resultando em 88 autuações. Além disso, foram fiscalizados 85 automóveis e 57 motos, com 32 automóveis e 44 motos removidos. Um total de 220 autuações do Estado foram registradas, juntamente com 3 casos de bloqueio de veículos mediante o Comprovante de Recolhimento ou Remoção (CRR).

Os testes com o etilômetro passivo foram realizados em 239 condutores, resultando em 1 Auto de Infração de Trânsito pelo Artigo 165 do CTB, que trata da direção sob influência de álcool. Além disso, 21 condutores se recusaram a realizar o teste de etilômetro, o que resultou em Auto de Infração de Trânsito com base no Artigo 165-A.

A Polícia Militar ressalta a importância da conscientização de todos os cidadãos para a construção de uma cidade mais segura. É fundamental respeitar as leis de trânsito, pois, mesmo com todas as medidas de prevenção, os acidentes podem ocorrer. Evitar fatalidades está diretamente ligado a uma condução segura. Portanto, é essencial utilizar o cinto de segurança, não manusear o celular ou qualquer outro objeto enquanto estiver dirigindo e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas antes ou durante a condução de veículos.

A Polícia Militar continuará realizando ações de fiscalização e prevenção para garantir a segurança no trânsito e preservar a vida de todos os cidadãos.

Operação desta quarta (10)

Hoje foi realizado a Operação Força Total nos municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

Participam da Operação o efetivo da Força Tática do Batalhão, bem como, a Força Tática do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior e a Base de Aviação de Campinas por intermédio do Águia.