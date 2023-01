Colisão seguida de capotamento mobiliza grande aparato de resgate na SP 342

No final da noite desta sábado (14), um acidente foi registrado na Rodovia SP 342, KM 176.

Segundo apurado, a condutora de um VW Fox acabou colidindo contra a traseira de um GM Celta quando seguiam sentido SP 340 (Pinhal-Guaçu).

Após a colisão, o Celta rodou na pista de foi parar danificado no canteiro central. Já o Fox invadiu o acostamento e capotou.

Testemunhas acionaram equipes de Resgate. SAMU, RENOVIAS e Bombeiros foram para o local e prestaram socorro para a condutora do Fox com ferimentos leves e o casal e uma criança que estavam no Celta, também com leves traumas.

A Polícia Rodoviária elaborou a ocorrência e após registro da Polícia Civil, o acidente será apurado.

Fotos: John Everte